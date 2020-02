മുംബൈ: പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരേ ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻബാഗിലേതിന്റെ മാതൃകയിൽ മുംബൈയിൽ സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന രാപകൽ സമരം എട്ടുദിവസം പിന്നിട്ടു. പോലീസിന്റെ സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങി സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് സംഘാടകരിൽ ഒരുവിഭാഗം ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് സ്ത്രീകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴുകിയെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് സമരം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു.

മുംബൈ സെൻട്രലിൽ മദൻപുരയ്ക്കടുത്ത് മൊർലാൻഡ് റോഡിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ് നൂറോളം സ്ത്രീകൾ കുത്തിയിരിപ്പുസമരം തുടങ്ങിയത്. അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തുന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സംഘാടകരോട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പോലീസിന്റെ നിരന്തരസമ്മർദത്തിനുവഴങ്ങി സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് സംഘാടകരിൽ ഒരു വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, സമരക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അതിനെ എതിർത്തു. സമരം പിൻവലിച്ചതായുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നയുടൻ നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും നൂറുകണക്കിനു സ്ത്രീകൾ സമരവേദിയിലേക്കെത്തി.

രണ്ടായിരത്തോളംപേരാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത്. സമരരംഗത്തുള്ള ചിലർ പോലീസുമായിച്ചേർന്ന് പ്രക്ഷോഭം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് സംഘാടകരിലൊരാളായ മിഠിബോർവാല പറഞ്ഞു. അതോടെ സമരത്തിന്റെ ശക്തികൂടുകയാണുചെയ്തതെന്നും സമരം നടത്തുന്നവരോട് സഹകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരേ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയും തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജവാഹർലാൽ നെഹ്രു സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥിയൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി സമരക്കാരെ സന്ദർശിച്ചു. രാത്രി 10.30-ന് എത്തിയ ഐഷിക്ക് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പോലീസ് അനുമതി നൽകിയില്ല. തുടർന്ന് അവർ ഉച്ചഭാഷിണികൂടാതെ നാട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചു. ഐഷി ഘോഷിന്റെ വാക്കുകളെ കൈയടികളോടെയാണ് നാട്ടുകാർ എതിരേറ്റത്. മുംബൈ നഗരപ്രാന്തത്തിലെ മുസ്‌ലിം ഭൂരിപക്ഷപ്രദേശങ്ങളായ മദൻപുര, അഗ്രിപാഡ, മുംബൈ സെൻട്രൽ മേഖലകളിൽനിന്നുള്ള സ്ത്രീകളാണ് പ്രധാനമായും സമരരംഗത്തുള്ളത്.

Content Highlights: Within 30 minutes, a huge crowd of women reached the site