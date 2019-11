മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച അധികാരത്തിൽവരുന്ന ത്രികക്ഷിസർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് കത്തുനൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സി.പി.എം. വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, സർക്കാർരൂപവത്കരണത്തെ എതിർക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. സർക്കാർരൂപവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ചനടന്ന യോഗത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ എം.എൽ.എ.യോ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളോ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുസംബന്ധിച്ചുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചുവരുന്നത് തടയേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനാൽ ബദൽസർക്കാർ രൂപവത്കരണത്തെ പാർട്ടി എതിർക്കില്ല.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും നിർദേശപ്രകാരം ജനാധിപത്യമര്യാദകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസിനെയും അജിത് പവാറിനെയും സത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറെ പുറത്താക്കണമെന്നും സി.പി.എം. ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻസർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധനയങ്ങൾ തിരുത്തി കർഷകരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പുതിയ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സി.പി.എം. ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ സി.പി.എമ്മിന് ഒരുസീറ്റാണുള്ളത്.

Content Highlight: CPM not to be the part of alliance