ന്യൂഡൽഹി: സാമൂഹികമാറ്റത്തിനായി തൊഴിലാളി-കർഷക സഖ്യത്തിനൊപ്പം ധനികകർഷകരെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നവിധത്തിൽ വിശാലസഖ്യം ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് സി.പി.എം. പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയരേഖയിലെ ആവശ്യം.

ഭരണകൂടത്തിനെതിരേ രാജ്യത്ത് സംഘടിതമായി ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയവികാസത്തിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിയുടെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റംവേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിക്കുമുമ്പാകെ ചർച്ചയ്ക്കുവെക്കാനാണ് ധാരണ. അവിടെയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ സി.പി.എം. പരിപാടിയിൽത്തന്നെ ഘടനാപരമായ മാറ്റംവന്നേക്കും.

കൃഷിയിൽ മുതലാളിത്തബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ് മുഖ്യമായ ദേശീയപ്രവണതയെന്നാണ് സി.പി.എം. പരിപാടിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വിലയിരുത്തൽ. കാർഷികപ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ദേശീയപ്രശ്നമായി തുടരുന്നു. അതുപരിഹരിക്കാൻ ബൂർഷ്വ-ഭൂപ്രഭുവാഴ്ച പരാജയപ്പെട്ടു. ഭരണകൂടാഭിമുഖ്യത്തിൽ കൃഷിയിൽ മുതലാളിത്തം വികസിച്ചത് ഭൂപ്രഭുക്കൾ, മുതലാളിത്തകർഷകർ, ധനികകൃഷിക്കാർ എന്നിവരും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും ഒരു വശത്തും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, ദരിദ്രകൃഷിക്കാർ, കൈവേലക്കാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ജനസാമാന്യം മറുവശത്തുമായി കടുത്ത ചേരിതിരിവിലേക്കുനയിച്ചതായും നിലവിൽ സി.പി.എം. പരിപാടിയിൽ വിലയിരുത്തുന്നു.

content highlights: cpm likely to change its approch towards rich farmers