ചെന്നൈ: നഗരത്തിലെ സബർബൻ തീവണ്ടികളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടു ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിനെടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ. തിങ്കളാഴ്ചമുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽവരും. സബർബൻ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും നിർബന്ധമാണ്. നിലവിൽ സീസൺ ടിക്കറ്റുള്ളവർ വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും കൈയിൽ കരുതണം.

സബർബൻ തീവണ്ടിയിൽ ടിക്കറ്റെടുക്കാനുള്ള യു.ടി.എസ്. മൊബൈൽ ആപ്പ് തത്കാലം മരവിപ്പിച്ചു. യാത്രക്കാർ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മുഖാവരണം ധരിക്കാത്തവരിൽനിന്ന് 500 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

നഗരത്തിലെ നാല് പാതകളിലോടുന്ന സബർബൻ തീവണ്ടികളിൽ വൻതിരക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോഴും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും മുഖാവരണം ധരിക്കാതെയും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഏറെയാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനുമുമ്പ് 10-12 ലക്ഷംപേരാണ് പ്രതിദിനം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആറ്്-എട്ട് ലക്ഷംപേരാണ് ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

