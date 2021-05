ന്യൂഡൽഹി: മൃതദേഹത്തിൽനിന്ന് കോവിഡ് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെക്കുറവാണെന്ന് എയിംസ് ഫൊറൻസിക് മെഡിസിൻ വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. സുധീർ ഗുപ്ത. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൂക്കിലും വായിലും 12 മണിക്കൂറിനുശേഷം വൈറസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും 24 മണിക്കൂറിനുശേഷം തീരെയുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

12-24 മണിക്കൂറുകളുടെ ഇടവേളയിൽ 100 മൃതദേഹങ്ങൾ പഠിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഈ നിഗമനം. എന്നിരുന്നാലും മൃതദേഹത്തിന്റെ മൂക്കും വായും അടച്ചുവെക്കണം. ശരീരസ്രവങ്ങൾ പുറത്തേക്കു വരാനിടയുള്ള മുറിവുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും പൊതിഞ്ഞുകെട്ടണം. മൃതദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ മാസ്കും കൈയുറകളും പി.പി.ഇ. കിറ്റും ധരിക്കണം -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശവസംസ്കാരത്തിനുശേഷം എല്ലുകളും ചാരവും ശേഖരിക്കുന്നത് പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

