കൊൽക്കത്ത: രാജ്യത്ത് കോവിഡ്-19 രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ജൂൺ 21-നും 28-നും ഇടയിൽ പരമാവധി വർധിക്കുമെന്ന് പഠനം.

ദിവസം 7000-7500 പേർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്നും ജുലായ് രണ്ടാം വാരം മുതൽ ഇതു കുറയുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ജാദവ്പുർ സർവകലാശാലാ പ്രൊഫസറായ നന്ദദുലാൽ ബൈരാഗിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷകസംഘത്തിന്റേതാണ് ഗണിതശാസ്ത്രമാതൃക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം.

ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം രാജ്യത്തെ ആകെ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ചുലക്ഷമാകുമെന്നും പിന്നീടത്‌ ക്രമാനുഗതമായി കുറയുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള വഴികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അടച്ചിടൽ തുടരണമെന്ന്‌ ബൈരാഗി പറഞ്ഞു. വൈറസ് ബാധയുള്ളയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാകുമെന്നതിനാൽ പൊതുഗതാഗതം ഒഴിവാക്കണം. റാൻഡം പരിശോധനകൾ കൂട്ടണം. ജൂലായ് ആദ്യ ആഴ്ചയോടെ പച്ച, ഓറഞ്ച് മേഖകളിൽ അടച്ചിടൽ ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കാം. എന്നാൽ ചുവപ്പു മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരണമെന്ന് സർക്കാരിനോടു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതായി ബൈരാഗി പറഞ്ഞു. പഠന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

