ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളിൽ 78.41 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, കർണാടകം, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്ത് 26,291 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചത്. 1,10,07,352 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. നിലവിൽ 2,19,262 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇത് മൊത്തം രോഗബാധിതരുടെ 1.93 ശതമാനം മാത്രമാണ്. 118 പേർ മരിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത് (16,620). ആകെ രോഗികളിൽ 63.21 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. കേരളവും പഞ്ചാബുമാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.

ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കേസുകളിൽ 77 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രം, കേരളം, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. ഇതുവരെ രാജ്യത്തെ മൂന്നു കേടി പേർക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകി.

അമൃത്‌സറിൽ ഒത്തുചേരലുകൾക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം

അമൃത്‌സർ: പഞ്ചാബിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമൃത്‌സറിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കി ജില്ലാഭരണകൂടം. നഗരത്തിൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള ഒത്തുചേരലുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു 72 മണിക്കൂർ മുമ്പു നടത്തിയ പരിശോധനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പെടുത്തതിന്റെയോ രേഖ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. മുഖാവരണം ധരിക്കാത്തവർക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. സാമൂഹിക, മത, കായിക, വിനോദ, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങളിൽ 100, 200 പേർക്കാണ് പ്രവേശനം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 1,97,755 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 6,072 പേർ മരിച്ചു.

