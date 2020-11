കാൻപുർ: ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന രണ്ട്, മൂന്ന് ഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിനായി റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക്-5 വാക്സിൻ അടുത്തയാഴ്ച എത്തും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപുരിലുള്ള ഗണേഷ് ശങ്കർ വിദ്യാർഥി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. 180 പേർ പരീക്ഷണത്തിന് സന്നദ്ധരായി രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

വാക്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പങ്കാളികളായ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസിന് പരീക്ഷണത്തിന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നിൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Covid-19 vaccine: First batch of Russia's Sputnik V to arrive in Kanpur for Phase 2, 3 trials