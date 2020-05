ന്യൂഡൽഹി: മൂന്നാംഘട്ട അടച്ചിടൽ കഴിയുമ്പോൾ പച്ച, ഓറഞ്ച്‌ മേഖലകളിൽ പൊതുഗതാഗതം ക്രമേണ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുള്ള മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കും. ബസ്, കാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് കോൺഫെഡറേഷനുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

പൊതുഗതാഗതം അനുവദിച്ചാൽ വാഹനങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഗഡ്കരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശാരീരിക അകലം പാലിക്കൽ, മുഖാവരണം ധരിക്കൽ, വാഹനങ്ങൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവ നിർബന്ധമായും നടപ്പാക്കണം.

മാർച്ച് 25-നാണ് പൊതുഗതാഗതം രാജ്യമൊട്ടുക്കും നിർത്തിവെച്ചത്. രണ്ടാംഘട്ട അടച്ചിടലിനുശേഷം ചില ഇളവുകൾ നൽകിയെങ്കിലും പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കാത്തത് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇളവുകൾ നൽകിയ പ്രവൃത്തിമേഖലകളിൽപോലും ആളുകൾക്ക് ജോലിക്കാർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവർ വീടുകളിൽതന്നെ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.

