ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർ തീയണച്ച ശേഷം ഇവരെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുവരേയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20-നാണ് സംഭവം. ദേഹത്ത് തീയുമായി ഓടിയ ഇവരെ പോലീസുകാർ വളഞ്ഞശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇവർ തീകൊളുത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് ഡി.സി.പി. ദീപക് യാദവ് അറിയിച്ചു.

