ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെത്തുടർന്ന് സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്കു വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗസമാഹാരവുമുണ്ടാകും. രാജ്യത്താകമാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.

പ്രതിദിനം നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് കട്ടിൽ, കിടക്ക, പുതപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, നല്ല ഭക്ഷണം, കുപ്പിവെള്ളം, അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണു നൽകുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു.

കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ നടത്തുന്ന പ്രധാന പ്രസംഗങ്ങൾ പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെയാണ് മോദിയുടെയും പ്രസംഗം പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കിയത്. ഇതിൽ ‘മൻ കീ ബാത്ത്’ എന്ന പേരിൽ ആകാശവാണിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുമുണ്ട്.

Content Highlights: Coronavirus- PM Modi’s Speeches Will Give Company to the Quarantined