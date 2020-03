ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസിനെ (കോവിഡ്-19) പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ഒരുവശത്തു ശക്തമാക്കവേ, രോഗം കൂടുതല്‍പേരിലേക്കു വ്യാപിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് 22 പേര്‍ക്കുകൂടി ബുധനാഴ്ച വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കൊറോണബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 29 ആയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ നേരത്തേ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച്‌ സുഖംപ്രാപിച്ച മൂന്നുപേരും ഇറ്റലിയില്‍നിന്നെത്തിയ 16 വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഇറ്റാലിയന്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറും ഡല്‍ഹി, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രയില്‍ ആറുപേരും രോഗബാധിതരാണ്. ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയ തങ്ങളുടെ ഒരു ജീവനക്കാരന് കൊറോണ ബാധിച്ചതായി പേടിഎം അറിയിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തെ സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ഗുരുഗ്രാമിലെയും നോയ്ഡയിലെയും ഓഫീസുകള്‍ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചു. ജീവക്കാരോട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലിചെയ്താൽ മതിയെന്ന് മാനേജ്‌മെന്റ് നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഇതിനുപുറമേ വിദേശത്ത് 17 ഇന്ത്യക്കാർക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 16 പേർ ജപ്പാൻ തീരത്തുള്ള ആഡംബരക്കപ്പലിലും ഒരാൾ യു.എ.ഇ.യിലുമാണ്.

എല്ലാ രാജ്യത്തുനിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നവരെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ ചൈന, ജപ്പാന്‍, ഹോങ്‌ കോങ്, ദക്ഷിണകൊറിയ, തായ്‌ലാന്‍ഡ്, നേപ്പാള്‍, സിങ്കപ്പൂര്‍, ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ഇറ്റലി, ഇറാന്‍ എന്നീ 12 രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവരെയാണ് പരിശോധിച്ചിരുന്നത്.

രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ രാജ്യം സുസജ്ജമാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ. മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ വിവിധ വകുപ്പുമേധാവികളുടെ യോഗംചേര്‍ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി.

കൊറോണ: ഹോളി ആഘോഷം ഒഴിവാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി

ഈവര്‍ഷം ഹോളിയാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പൊതുപരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ലോകമാകമാനമുള്ള വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇതിനുപിന്നാലെ, ഹോളിയാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന്‌ ബി.ജെ.പി. പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും വ്യക്തമാക്കി. കൊറോണയുടെയും ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തനിക്ക് ഹോളിയാഘോഷമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും വ്യക്തമാക്കി.

ഉംറ തീര്‍ഥാടനം നിര്‍ത്തി; യു.എ.ഇ.യിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി

ദുബായ്: കൊറോണബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദിഅറേബ്യ ഉംറ തീർഥാടനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. നേരത്തേ, വിദേശത്തുനിന്നുള്ള ഉംറ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച സൗദി ബുധനാഴ്ചയാണ് ആഭ്യന്തര തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കും വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്. സൗദിയിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ പല വിമാനക്കമ്പനികളും നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ പത്തുരാജ്യത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് രാജ്യത്തു പ്രവേശിക്കാന്‍ കൊറോണരോഗമില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം വേണമെന്ന് കുവൈത്ത് നിർദേശിച്ചു.

യു.എ.ഇ.യില്‍ മാര്‍ച്ച് എട്ടുമുതല്‍ ഒരുമാസത്തേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ള അവധി (സ്‌പ്രിങ് ബ്രേക്ക്) നേരത്തേയാക്കിയതാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

