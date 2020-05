ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന മടക്കയാത്രയിൽ ആദ്യ ആഴ്ച വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് 14,800 പ്രവാസികള്‍. 64 വിമാനങ്ങളില്‍ 12 രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പത്തു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതലാളുകൾ കേരളത്തിലേക്കാണ് -3150 പേര്‍. പ്രവാസികളുടെ മടക്കത്തിനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. യാത്രാ റൂട്ടുകള്‍, യാത്രക്കൂലി എന്നിവയുള്‍പ്പടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ വിദേശകാര്യ-വ്യോമയാന വകുപ്പുകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചമുതല്‍ 13 വരെയുള്ള ആദ്യ ആഴ്ച ഏഴു രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള 15 വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ കേരളത്തിലേക്കാണ്. കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കാണിവ.

വ്യാഴാഴ്ച 10 വിമാനങ്ങളിലായി 2300 പ്രവാസികളാണെത്തുന്നത്. യു.എ.ഇ. (രണ്ടുവിമാനങ്ങള്‍), ഖത്തര്‍, സൗദി അറേബ്യ (ഓരോ വിമാനങ്ങള്‍) എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് 800 മലയാളികളെത്തും. അബുദാബി-കൊച്ചി, ദുബായ്-കോഴിക്കോട്, റിയാദ്-കോഴിക്കോട്, ദോഹ- കൊച്ചി റൂട്ടുകളിലാണു സര്‍വീസ്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ വിമാനത്തിലും 200 വീതം യാത്രക്കാരാണുണ്ടാവുക.

വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍

കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി, തെലങ്കാന, ഗുജറാത്ത്, പഞ്ചാബ്, ജമ്മുകാശ്മീര്‍, കര്‍ണാടകം, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച പ്രവാസികളുടെ മടക്കം. യു.എ.ഇ., ഖത്തര്‍, സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്റൈന്‍, കുവൈത്ത്, ഒമാന്‍, മലേഷ്യ, അമേരിക്ക, സിങ്കപ്പൂര്‍, യു.കെ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഫിലിപ്പീന്‍സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ഇവരെത്തുക.

അമേരിക്കയില്‍നിന്നുള്ള ആദ്യ വിമാനം മുംബൈവഴി ഹൈദരാബാദിലേക്കാണ്. മുംബൈയിലേക്ക് യു.കെ., സിംഗപ്പൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നും വിമാനങ്ങളെത്തുന്നുണ്ട്. ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ മനിലയില്‍നിന്ന് ഒരു വിമാനം അഹമ്മദാബാദിലും ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയില്‍ നിന്നൊരെണ്ണം ശ്രീനഗറിലും എത്തും. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ബഹ്റൈന്‍, കുവൈത്ത്, മസ്കറ്റ്, ദോഹ, ക്വലാലംപൂര്‍, ദമാം, മനാമ, ദുബായ്, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് സര്‍വീസുണ്ട്.

വിമാനങ്ങള്‍

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ 40 വിമാനങ്ങളും എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ 24 വിമാനങ്ങളും ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തും.

രാജ്യം വിമാനസര്‍വീസ്

യു.എ.ഇ. 10 എണ്ണം

ഖത്തര്‍ 2

സൗദി അറേബ്യ 5

യു.കെ 7

സിംഗപ്പൂര്‍ 5

അമേരിക്ക 7

ഫിലിപ്പീന്‍സ് 5

ബംഗ്ലാദേശ് 7

ബഹ്റൈന്‍ 2

മലേഷ്യ 7

കുവൈത്ത് 5

ഒമാന്‍ 2

Content Highlights: Corona Virus Pandemic evacuation, 14,800 expatriates return in the first week