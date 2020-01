ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയ കൊച്ചിയുൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ്‌ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വിദഗ്ധസംഘത്തെ അയക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷ വർധന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതലയോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിദഗ്ധൻ, ക്ലിനിക്കൽ വിദഗ്ധൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ച സന്ദർശിക്കുക. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പരിശോധനാസൗകര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രസംഘം വിലയിരുത്തും. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതകരുമായി ചേർന്നായിരിക്കും പ്രവർത്തനം.

ജനുവരി ഒന്നിനുശേഷം ചൈനയിൽ യാത്ര നടത്തിയവർ സ്വയംമുന്നോട്ടുവന്ന് അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പനി, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നാണ് നിർദേശം. വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്കായി അവിടങ്ങളിൽ തെർമൽ സ്‌ക്രീനിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തെവിടെയും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 11 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ഇവരിൽ നാലുപേരുടെ സാമ്പിൾ വൈവറസ് വിമുക്തമാണെന്ന് പുണെ ലാബിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ദേശീയ കോൾസെന്റർ

24 മണിക്കൂർ കോൾസെന്റർ ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. നമ്പർ +91-11-23978046. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ഫോൺനമ്പറുകൾ ഈ സെന്റർ നിരീക്ഷിക്കും. സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജില്ലാതലങ്ങളിലും ഏകോപനം നടത്തുന്നവരുടെ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ ലഭിക്കും. രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരായുന്നവരെ സംയോജിത രോഗനിരീക്ഷണപദ്ധതിയുടെ ഓഫീസറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

