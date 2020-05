ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ചത് 194 പേർ. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 1,583 ആയി ഉയർന്നതായി കേന്ദ്രആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസത്തെ മരണസംഖ്യ നൂറു കടക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉയർന്ന മരണസംഖ്യ 83 ആണ്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കണക്കിലും വൻവർധനയുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച 3,875 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ എണ്ണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 50 ശതമാനം വർധന. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 46,711 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 13,161 പേർ സുഖംപ്രാപിച്ചു. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 28.17 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച 1,399 പേർ സുഖംപ്രാപിച്ചു.

പശ്ചിമബംഗാളിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കുടുതൽ മരണം, 98 പേർ. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 133 ആയി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 35 പേരും ഗുജറാത്തിൽ 29 പേരും മധ്യപ്രദേശിൽ 11 പേരും ഉത്തർപ്രദേശിൽ എട്ടുപേരും രാജസ്ഥാനിൽ ആറുപേരും മരിച്ചു.

