ബെംഗളൂരു: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് വാരാന്ത്യ കർഫ്യൂ നിലനിൽക്കെ മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പത്തുദിവസത്തെ പദയാത്രയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച തുടക്കമിടുന്നു.

രാമനഗര ജില്ലയിലെ മേക്കേദാട്ടുവിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് 15 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 179 കിലോമീറ്റർ യാത്രയാണ് ആസൂത്രണംചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കർഫ്യൂ ലംഘിച്ചാൽ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അരഗ ജ്ഞാനേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങളും റാലികളും ധർണകളും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, യാത്രയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെയും കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെയും തീരുമാനം. രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കർഫ്യൂവിന്റെ പേരിൽ യാത്ര തടഞ്ഞാൽ സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറും മാത്രമായി പദയാത്ര നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ഇത് പദയാത്രയല്ലെന്നും കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള യാത്രയാണെന്നുമാണ് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞത്.

അതേസമയം, ശനിയാഴ്ച മേക്കേദാട്ടുവിലും രാമനഗര ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചു. പദയാത്രയ്ക്ക് പ്രവർത്തകരെത്തുന്നത് തടയാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ജില്ലയിലെ റോഡുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. രണ്ടായിരം പോലീസുകാരെ അധികമായി വിന്യസിച്ചു. ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മേക്കേദാട്ടുവിൽ കാവേരി നദിക്കുകുറുകെ അണക്കെട്ട് നിർമിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലും പരിസരങ്ങളിലും 4.75 ടി.എം.സി. അളവിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പദ്ധതിക്കെതിരേ തമിഴ്‌നാട് ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്.

content highlights: congress to conduct rally in karnataka amidst of curfew