ന്യൂഡൽഹി : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ്. നോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിന്റെ മറവിൽ വിദേശത്ത് അച്ചടിച്ച വ്യാജകറൻസികൾ മാറ്റിയെടുത്തെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. ബേലാപുരിലെ ആർ.ബി.ഐ. ഓഫീസ് വഴി 20,000 കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാറ്റി നൽകിയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോദൃശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ റോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാഹുൽ റാത്തരേക്കർ മുംബൈയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ രാഹുലിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുമ്പാകെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വിദേശത്ത് അച്ചടിച്ച ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂന്നു സിരീസിലുള്ള നോട്ടുകൾ വ്യോമസേനാവിമാനത്തിൽ ഹിൻഡൺ വ്യോമസേനാതാവളത്തിൽ എത്തിച്ചുവെന്നാണ് വീഡിയോയിൽ രാഹുലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

നിരോധിച്ച കറൻസി നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ നിപുൻ ശർമ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകവിഭാഗവും പ്രവർത്തിച്ചു. മുംബൈയിലെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നോട്ടുകൾ മാറ്റി നൽകിയത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആദ്യം 15 ശതമാനവും പിന്നീട് 30-40 ശതമാനവും വരെ കമ്മിഷൻ ഇടാക്കിയെന്നും രാഹുൽ റാത്തരേക്കർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

അമിത് ഷായുടെ മകൻ ജയ് ഷാ, ഗുജറാത്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിൻ പട്ടേൽ എന്നിവരിൽനിന്ന് നൂറുകോടി രൂപയുടെ പഴയ കറൻസി സ്വീകരിച്ച ശേഷം അത്രയും തുക ഓൺലൈൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെന്നു ബാങ്ക് മേധാവി സഞ്ജയ് ഷാനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടു.

content highlights: Congress Claims New Expose On Notes Ban, Says Agencies Don't Take Action