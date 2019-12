മുംബൈ: നാലുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം രാജ്യത്തെ ടെലികോം കമ്പനികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ നിരക്കുകൾ കൂട്ടി. ശരാശരി 40 ശതമാനമാണു വർധന. വോഡഫോൺ ഐഡിയ, എയർടെൽ കമ്പനികളുടെ നിരക്കുവർധന ചൊവ്വാഴ്ചയും റിലയൻസ് ജിയോയുടേത് വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രാബല്യത്തിൽവരും. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി.എസ്.എൻ.എലും ഉടൻ വർധന പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

വിപണിയിലെ കിടമത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരക്കു കുറയ്ക്കേണ്ടിവന്നതുകാരണം വൻ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതോടെയാണ് എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും നിരക്കു കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതരായത്. ടെലികോം കമ്പനികളുടെ നിലനിൽപ്പ്‌ പരിഗണിച്ച് നിരക്കുകൂട്ടാൻ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി നൽകിയ നിർദേശം നടപ്പാക്കാൻ ജിയോയും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നിലനിൽപ്പുതന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ഇതേപാത പിന്തുടരുന്നത്.

സൗജന്യ വോയ്‌സ് കോളും പരിധിയില്ലാത്ത ഡേറ്റയുമായി 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ റിലയൻസ് ജിയോ രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് മറ്റു കമ്പനികളും നിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത്. മത്സരത്തെത്തുടർന്ന് നഷ്ടം പെരുകിയപ്പോൾ ചെറു കമ്പനികൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയോ മറ്റു കമ്പനികളിൽ ലയിക്കുകയോ ചെയ്തു. അന്നു രണ്ടു കമ്പനികളായിരുന്ന ഐഡിയയും വോഡഫോണും ലയിച്ച് ഒന്നായി. നിരക്കു കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് 2015 സാമ്പത്തികവർഷം കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ഉപഭോക്താവിൽനിന്ന് ശരാശരി 174 രൂപ കിട്ടിയിരുന്നെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയർന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ ശരാശരി 113 രൂപ മാത്രമാണ് ഒരാളിൽനിന്നു കിട്ടുന്നത്. നിലവിൽ ഒരു ജി.ബി. ഡേറ്റയ്ക്ക്‌ ശരാശരി എട്ടുരൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികൾ ഈടാക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.

എയർടെൽ സുനിൽ ഭാരതി മിത്തലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ് നിരക്കിൽ 42 ശതമാനംവരെ കൂട്ടി. വിവിധ പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോക്താവ് ദിവസം 50 പൈസമുതൽ 2.85 രൂപവരെ അധികം നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് കമ്പനി ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു.

വോഡഫോൺ ഐഡിയ ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഐഡിയയും ബ്രിട്ടീഷ് ടെലികോം കമ്പനിയായ വോഡഫോണും ലയിച്ചുണ്ടായ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ വിവിധ പ്ലാനുകളിൽ 20 ശതമാനംമുതൽ 40 ശതമാനംവരെ നിരക്ക് കൂടും. മറ്റു കമ്പനികളുടെ നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്കുള്ള കോളിന് മിനിറ്റിന് ആറുപൈസ ഈടാക്കും. ഫലത്തിൽ ശരാശരി 42 ശതമാനം വർധനവരും.

റിലയൻസ് ജിയോ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് ജിയോയിൽ വിവിധ പ്ലാനുകളിൽ ശരാശരി 40 ശതമാനം വർധനയാണുണ്ടാവുക. ഡിസംബർ ആറിനു പ്രാബല്യത്തിലാകും. നിരക്കുവർധനകാരണം ഉപഭോക്താക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ 300 ശതമാനം അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും.

content Highlights: companies Raise Call, Data Plan Charges by up to 42% for Prepaid Customers from Dec 3