ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ

ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടു വിദേശ ജഡ്ജിമാർക്കൊപ്പം സുപ്രീംകോടതിയിലെ ഒന്നാംനമ്പർ കോടതി ബെഞ്ച് പങ്കിട്ട് പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ ചരിത്രംകുറിച്ചു.

ജമൈക്കൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബ്രയാൻ സൈക്കിസ്, ഭൂട്ടാൻ സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിയായ കുൻലെ ഷെറിങ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബെഞ്ച് പങ്കിട്ടത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ബി.ആർ. ഗവായ് എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആദ്യദിനം ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. വിദേശ ജഡ്ജിമാർക്കൊപ്പം ചീഫ്ജസ്റ്റിസുമാർ ബെഞ്ച് പങ്കിടുന്നത് പലരാജ്യങ്ങളിലും പതിവാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ കീഴ്‍വഴക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ 47-ാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്‌ഡെയുടെ തുടക്കം.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദാണ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്‌ഡെയ്ക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്. തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുമ്പാകെ ആദ്യമായി വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലാണ്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി. ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഉടൻ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സിബൽ ഉന്നയിച്ചത്. ഉടൻതന്നെ കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. 2021 ഏപ്രിൽ 23 വരെ ജസ്റ്റിസ് ബോബ്‌ഡെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരിക്കും.

