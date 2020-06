ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്കില്‍ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഉടനെ തത്സ്ഥിതി ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ ഈ പ്രകോപനത്തിനു പിന്നില്‍ ചൈനയ്ക്കു മറ്റെന്തോ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് മുന്‍പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ.കെ. ആന്റണി പറഞ്ഞു.

''ഇന്ത്യയുടെ റോഡുനിര്‍മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാവില്ല അതിനുപിന്നില്‍. സംഘര്‍ഷം ലഘൂകരിക്കാന്‍ ഇരു രാജ്യവും സൈനികതലത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

അതിന്റെ ഫലമായി കാര്യങ്ങള്‍ ഉടനെതന്നെ പൂര്‍വസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവണം. തത്സ്ഥിതി നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അതിനര്‍ഥം അവര്‍ക്ക് വേറെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. ചര്‍ച്ചകള്‍ ഏതുതലംവരെ പോകുമെന്നും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് - ആന്റണി പറഞ്ഞു.

