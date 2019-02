ചെന്നൈ: സേലം-ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസിന്റെ മേൽക്കൂര തുരന്ന് 5.68 കോടി രൂപ കവർന്ന കേസിൽ പിടികിട്ടാനുള്ള പ്രതികളെ അന്വേഷിച്ച് സി.ബി.സി.ഐ.ഡി. സംഘം വീണ്ടും മധ്യപ്രദേശിലേക്ക്.

2006 ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് സേലത്തുനിന്ന് ചെന്നൈയിലെ ആർ.ബി.ഐ. ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന 342 കോടി രൂപയുടെ പഴകിയ നോട്ടുകളിൽനിന്നാണ് 5.68 കോടി രൂപ കവർന്നത്. മുഖ്യപ്രതി മോഹർ സിങ് പാർഡി ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണ ജില്ലയിൽനിന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു. രണ്ടുപേരെ ഒക്ടോബറിലും അഞ്ചുപേരെ നവംബറിലുമാണ് പിടികൂടിയത്. 21 അംഗ കവർച്ചസംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ പിടികൂടാനാണ് അന്വേഷണസംഘം വീണ്ടും മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം മോഷ്ടിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ ഭൂമിയും മറ്റു സാധനങ്ങളും കണ്ടെത്തുകയും വേണം. കവർന്നെടുത്ത പണം ഭൂമി, ട്രാക്ടറുകൾ എന്നിവ വാങ്ങാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

ചില ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവ, കീറിയഭാഗം ഒട്ടിച്ചവ, എ.ടി.എമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തവ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരം നോട്ടുകളാണ്‌ സേലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽനിന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചത്. ഒട്ടിച്ച നോട്ടുകൾ, എ.ടി.എമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത നോട്ടുകൾ എന്നിവ വിപണിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഒട്ടിച്ച നോട്ടുകൾ മറ്റ് നോട്ടുകൾക്കിടയിൽെവച്ച് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ച വിവരം.

