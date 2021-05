ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും 46,61,960 ഡോസ് വാക്സിൻ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു.

ഇതിനോടകം 17.56 കോടി ഡോസ് വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 16,83,78,796 ഡോസുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. 72 ലക്ഷത്തിലധികം ഡോസുകൾ നിലവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് - മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കേരളവും ഹിമാചലുംപോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാക്സിൻ പാഴാകാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മികവു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ്, ഹരിയാണ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം വാക്സിൻ പാഴാകുന്നത്.

content highlights: centre to distribut 46.61 lakh covid vaccine to states and uts within three days