ന്യൂഡൽഹി: പലയിടത്തായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പ്രത്യേക തീവണ്ടികളിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണം തേടി. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബ വിളിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരുടെയും യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യമഭ്യർഥിച്ചത്. ശ്രമിക് തീവണ്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രവും ബംഗാൾ സർക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഇടപെടൽ.

ഇതുവരെ മൂന്നരലക്ഷം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് 350-ലേറെ ശ്രമിക് തീവണ്ടികൾ ഓടിയതായി കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ‘വന്ദേ ഭാരത്’ ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ജോലിക്ക് ഒരുതരത്തിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് ഗൗബ ഓർമിപ്പിച്ചു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതി വിശദീകരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾകൂടി വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

അതിഥിതൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള തീവണ്ടികൾക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും അഭ്യർഥിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നുനാലു ദിവസംകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സ്വന്തം നാടുകളിലെത്താനാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുന്നൂറോളം തീവണ്ടികളോടിച്ച് 20 ലക്ഷത്തോളം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അഞ്ചുദിവസംകൊണ്ട് നാടുകളിലെത്തിക്കാൻ റെയിൽവേക്കു കഴിയുമെന്ന് ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമബംഗാളും രാജസ്ഥാനും പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി കിട്ടാത്തതാണു പ്രശ്നമെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

