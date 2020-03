ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായിതുടങ്ങുന്ന കേരളബാങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമോ ഓഹരികളോ ഇല്ലെന്ന് ധനകാര്യസഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി.യുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിപറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം 13 ജില്ലാ സഹകരണബാങ്കുകൾ അവരുടെ ആസ്തികൾ സംസ്ഥാന സഹകരണബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവയുടെ സംയോജനത്തിന് റിസർവ്ബാങ്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നബാർഡ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1949-ലെ ബാങ്കിങ് നിയമപ്രകാരം ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം സംസ്ഥാന സഹകരണ രജിസ്ട്രാർക്കാണെന്നും കേന്ദ്ര ധനകാര്യവകുപ്പിന്‌ നേരിട്ട്‌ നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

