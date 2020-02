ന്യൂഡൽഹി: കര, വ്യോമ, നാവികസേനകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പുതിയ കമാൻഡുകൾ മൂന്നുവർഷത്തിനകം നിലവിൽവന്നേക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ സൈനികചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവുംവലിയ പുനഃസംഘടനയാണ് ഇതോടെ നടക്കുക. സംയുക്തസേനാ മേധാവി (ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്) ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഇതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുതുടങ്ങി.

കമാൻഡുകളുടെ എണ്ണം അന്തിമമായിട്ടില്ലെങ്കിലും, പടിഞ്ഞാറൻ തിയേറ്റർ കമാൻഡ്, ലഡാക്ക് മുതൽ നേപ്പാൾവരെയുള്ള അതിർത്തിയുടെ ചുമതലയുള്ള വടക്കൻ കമാൻഡ്, ജമ്മുകശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക കമാൻഡ് എന്നിവ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

നേപ്പാളിന്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങൾക്കായി കിഴക്കൻ തിയേറ്റർ കമാൻഡും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. തിയേറ്റർ കമാൻഡുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നുസേനകളുടെ സംയുക്ത കമാൻഡുകൾക്ക് സൈനികഭാഷയിലുള്ള പ്രയോഗമാണ് തിയേറ്റർ കമാൻഡ്.

പാകിസ്താൻ, ചൈന കരഅതിർത്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കമാൻഡുകൾക്കുപുറമേ, നാവികസേനയുടെ കീഴിൽ ഉപദ്വീപ് കമാൻഡും വ്യോമസേനയുടെ കീഴിൽ വ്യോമപ്രതിരോധ കമാൻഡും ബഹിരാകാശ കമാൻഡും മൾട്ടി സർവീസ് ലോജിസ്റ്റിക് കമാൻഡും പരിശീലന കമാൻഡും സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണറിയുന്നത്.

ഓരോ തിയേറ്റർ കമാൻഡിലും വ്യോമസേന അവിഭാജ്യഘടകമാവും. മേഖലയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അധിക വിമാനങ്ങളും വിന്യസിക്കും. കമാൻഡുകളുടെ ചെലവുചുരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.

കമാൻഡുകൾ രൂപവത്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നിശ്ചിതകാലയളവിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംയുക്തസേനാമേധാവിയായി സ്ഥാനമേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സി.ഡി.എസുമായി മൂന്നു സേനാമേധാവികളും പ്രാഥമികചർച്ചകളും നടത്തി.

