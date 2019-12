അലിഗഢ്: അലിഗഢ് സർവകലാശാലയിൽ മതവിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഡോ. കഫീൽ ഖാനെതിരേ കേസെടുത്തു. ഗൊരഖ്പുരിലെ ബി.ആർ.ഡി. ആശുപത്രിയിൽ 2017-ൽ 60 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ നടപടി നേരിട്ടതിലൂടെയാണ് ഡോ. കഫീൽ ഖാൻ ശ്രദ്ധനേടിയത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലിഗഢ് സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ കഫീൽ ഖാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം മതവിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതാണെന്നാരോപിച്ച് പോലീസിനു പരാതി കിട്ടിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് അലിഗഢ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

പൗരത്വനിയമം മുസ്‌ലിങ്ങളെ രണ്ടാംകിട പൗരന്മാരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും ജനങ്ങളെ ഹിന്ദുവും മുസ്‌ലിമുമായി വിഭജിക്കാനാണ് നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും കഫീൽഖാന്റെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ആർ.എസ്.എസ്. നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിൽ താടിവെച്ചവർ തീവ്രവാദികളാണെന്നാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഖാൻ പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

സമരത്തിനിടെ ഹിന്ദുത്വവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചതിന് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

