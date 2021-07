ന്യൂഡൽഹി: കർണാടക ബി.ജെ.പി.യിൽ വിമതനീക്കം ശക്തമായതിനുപിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെക്കണ്ട് രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ. ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്ഥാനമൊഴിയാനാണ് 79-കാരനായ യെദ്യൂരപ്പയുടെ നീക്കം. പകരം, മൂത്തമകനും എം.പി.യുമായ ബി.എസ്. രാഘവേന്ദ്ര, ഇളയമകനും ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ബി.എസ്. വിജയേന്ദ്ര എന്നിവർക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികച്ച സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന ഉപാധിയും മുന്നോട്ടുവെച്ചതായറിയുന്നു. അതേസമയം, തന്റെ രാജിക്കാര്യം ആരുമായും ചർച്ചചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നുമാണ് യെദ്യൂരപ്പ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തു തുടരാൻ പാർട്ടി ദേശീയനേതൃത്വം തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ 10 മിനിറ്റോളമാണ് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ചനടത്തിയത്. മന്ത്രിമാരെ ഒഴിവാക്കി മക്കൾക്കും ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തർക്കുമൊപ്പം ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ് യെദ്യൂരപ്പ ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ്സിങ്, ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ എന്നിവരുമായും യെദ്യൂരപ്പ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

യെദ്യൂരപ്പയെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ കേന്ദ്രനേതൃത്വം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽനിന്നുള്ള സൂചന. നിർദേശത്തിന്‌ കേന്ദ്രനേതൃത്വം വഴങ്ങിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് യെദ്യൂരപ്പ രണ്ടുവർഷം തികയ്ക്കുന്ന ജൂലായ് 26-ഓടെ കർണാടകയിൽ നേതൃമാറ്റമുണ്ടായേക്കും. രണ്ടുവർഷത്തിനുശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ മുഖങ്ങളെ രംഗത്തിറക്കാൻ ബി.ജെ.പി.യിൽ ആലോചനയുണ്ടെന്നാണറിയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് ഗവർണർസ്ഥാനം നൽകിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

കർണാടകത്തിലെ പ്രമുഖമായ ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള യെദ്യൂരപ്പയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈയിടെനടന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ ശോഭാ കരന്തലജെയെ മന്ത്രിയാക്കിയിരുന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ, ഖനനമന്ത്രി മുരുകേഷ് നിരാനി, കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി, ബി.ജെ.പി. ദേശീയ ജനറൽസെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ ചർച്ചചെയ്യാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടതെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു. കർണാടകത്തിൽ പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ വികസനമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയായതെന്ന് ജെ.പി.നഡ്ഡയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു. അഴിമതിയാരോപണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടി എം.എൽ.എ.മാർ ഏതാനും മാസമായി യെദ്യൂരപ്പ സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തുണ്ട്.

Content Highlights: Can Resign, Am Unwell, Said BS Yediyurappa To Prime Minister Narendra Modi