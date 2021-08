ന്യൂഡൽഹി: ഭാര്യയെ വേർപിരിയാമെന്നും എന്നാൽ കുട്ടികളെ നോക്കാതിരിക്കാനാവില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു. വേർപിരിയുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് നാല് കോടി രൂപ നൽകാമെന്ന ധാരണ ആറാഴ്ചയ്ക്കകം പാലിക്കാനും ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഭർത്താവിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് കാരണം തന്റെ ബിസിനസ് മോശമായെന്നും പാപ്പരത്ത നടപടികൾ നേരിടുകയാണെന്നും മുംബൈയിൽ ജൂവലറി വ്യവസായിയായ ഭർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, വേർപിരിയുന്ന അന്നുതന്നെ നാല് കോടി രൂപ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നേരത്തേ ധാരണയായ കാര്യം ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒരു കോടി രൂപ ഉടൻ നൽകാമെന്നും ബാക്കി നൽകാൻ മൂന്ന് മാസം സമയം വേണമെന്നും ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്‌ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനകം ഒരു കോടി രൂപയും ബാക്കി മൂന്ന് കോടി സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുൻപായും നൽകാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ദമ്പതിമാർക്ക്.

