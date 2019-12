ചെന്നൈ: പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി.യിലെ ജർമൻ വിദ്യാർഥിയെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയയച്ചു. സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ജർമനിയിലെ ഡ്രെസ്ഡൻ സ്വദേശിയായ ജേക്കബ് ലിൻഡൻ താൽ എന്ന ഫിസിക്സ് ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർഥിയെയാണ് എമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ ഇടപെട്ട് തിരിച്ചയച്ചത്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് പഠനത്തിനെത്തിയ ജേക്കബിന് ഒരു സെമസ്റ്റർ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു.

പൗരത്വ നിയഭേദഗതിക്കെതിരേയും ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരേയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ചെന്നൈ ചെപ്പോക്കിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ജേക്കബ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതാണ് രാജ്യം വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം. വിസ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം മറ്റൊരു രാജ്യത്തെത്തിയാൽ ആ രാജ്യത്തിനെതിരേയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. വിദേശിയായ ആൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് സംബന്ധിച്ച് ചെന്നൈ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ജേക്കബിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും വിദ്യാർഥിയെ ജർമനിയിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കാനും അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. എമിഗ്രേഷൻ നിർദേശം ലഭിച്ചതിനേത്തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ജേക്കബ് ജർമിനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. വിമാനത്തിൽ ഖത്തറിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ജർമനയിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ജേക്കബിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: CAA protest; German student of IIT deported due to participate in protest