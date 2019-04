പീലീഭിത് (ഉത്തർപ്രദേശ്): ടെലിഫോൺ ബില്ലടയ്ക്കാത്തതിന് സുൽത്താൻപുരിലെ ബി.ജെ.പി. എം.പി. വരുൺ ഗാന്ധിക്കെതിരേ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകമ്മിഷനു കത്തുനൽകി. വരുണിനെതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പീലീഭിത് ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്കുനൽകിയ കത്തിൽ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പീലീഭിതിലാണ് വരുൺ മത്സരിക്കുന്നത്.

2009-’14 കാലയളവിൽ പീലീഭിത് എം.പി.യായിരിക്കെ വരുണിന്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിഫോൺ നമ്പറായിരുന്ന 05882-256525-ൽ 38,616 രൂപയുടെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. ബി.എസ്.എൻ.എല്ലിന്റെ ജില്ലാഓഫീസിൽനിന്ന് നിരാക്ഷേപപത്രം (എൻ.ഒ.സി.) വാങ്ങാതെയാണ് ഇത്തവണ പീലീഭിതിൽ അദ്ദേഹം പത്രിക നൽകിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും മാർച്ച് 30-നു നൽകിയ കത്തിൽ ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സ്ഥാനാർഥികൾ എല്ലാസർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽനിന്നുമുള്ള എൻ.ഒ.സി.യും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. നിയമംതെറ്റിച്ചാൽ പത്രികതള്ളാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

