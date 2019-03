ബെംഗളൂരു : കർണാടകത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന് 1800 കോടിരൂപ നൽകിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ബി.ജെ.പി.യെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.

സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ്-ജനതാദൾ (എസ്) സഖ്യസർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഭരണപക്ഷ എം.എൽ.എ.മാർക്ക് കോടികൾ യെദ്യൂരപ്പ വാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തായത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. ഇതിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും നിഷ്ഠുരവുമാണെന്നും മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് നൽകുമെന്നും നിയമവിദഗ്‌ധരുമായി ചർച്ച നടത്തി ആവശ്യമായ നടപടിസ്വീകരിക്കുമെന്നും യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

ആദായനികുതിവകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തിയതാണെന്നും രേഖകൾ വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതാണെന്നും യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു. ‘അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച കാര്യം വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടാണ്. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം മുന്നിൽക്കണ്ട കോൺഗ്രസിന്റെ നിരാശയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഡയറിക്കുറിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കൈയക്ഷരവും ഒപ്പും വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതാണ്. രാഷ്ട്രീയനേട്ടത്തിനുവേണ്ടി മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിയതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജനപ്രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് നിരാശയിലാണ്. കോൺഗ്രസിൻറെ തരംതാഴ്ന്ന രാഷ്ട്രീയമാണിത്’ -അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഡയറി കൈവശപ്പെടുത്തിയത് ശിവകുമാർ

ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയത് മന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറാണെന്നാണ് സൂചന. 2017 ഫെബ്രുവരിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എച്ച്.എം. രേവണ്ണ ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന് യെദ്യൂരപ്പ കോടികൾ നൽകിയതിന്റെ ഡയറി കൈവശമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. യെദ്യൂരപ്പയും ബി.ജെ.പി. മുതിർന്നനേതാവ് കെ.എസ്. ഈശ്വരപ്പയും തമ്മിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായതും ഇക്കാലയളവിലാണ്. യെദ്യൂരപ്പയുടെ പി.എ. സന്തോഷ്, ഈശ്വരപ്പയുടെ സഹായി വിനയിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന പരാതിയും വന്നു. ഈ സംഭവങ്ങൾക്കുപിന്നിലും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യെദ്യൂരപ്പയുടെ കൈയിൽനിന്ന്‌ നഷ്ടപ്പെട്ട ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ കൈവശമെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നിൽ ബി.ജെ.പി.ക്കാരാണെന്നാണ് സൂചന.

