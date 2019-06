പിഥൗരാഗഢ്: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നന്ദാദേവി കൊടുമുടി കയറാനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായവരിൽ അഞ്ചുപേരുടെ മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്ച കണ്ടെത്തി. വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരംകൂടിയ പർവതമായ നന്ദാദേവി കയറാനായി ബ്രിട്ടൻ, യു.എസ്., ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എട്ടു പർവതാരോഹകരുടെ സംഘം മേയ് 13-നാണ് യാത്രതിരിച്ചത്. 25-ന് യാത്രാസംഘം തിരിച്ചെത്തേണ്ടതായിരുന്നു.

നന്ദാദേവിയോടു ചേർന്നുള്ള മറ്റൊരു കൊടുമുടിക്കടുത്താണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. നന്ദാദേവിയിൽ കയറാൻ കഴിയാഞ്ഞ സംഘം ഈ കൊടുമുടി കയറുമ്പോൾ ഹിമപാതമുണ്ടായതാണ് അപകടകാരണമെന്ന് പിഥൗരാഗഢ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് വി.കെ. ജോഗ്ഡോൻഡെ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച വ്യോമസേന രക്ഷിച്ച നാലു ബ്രിട്ടീഷ് പർവതാരോഹകർ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ചു നടത്തിയ തിരിച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടത്.

7816 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള നന്ദാദേവി കയറാൻ പ്രശസ്ത പർവതാരോഹകൻ മാർട്ടിൻ മോറന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്‌ സംഘം യാത്രതിരിച്ചത്. മുമ്പ് രണ്ടുതവണ നന്ദാദേവി കയറിയിട്ടുള്ളയാളാണ് മോറൻ.

Content Highlights: bodies of five mountaineers found, who went missing in nandadevi peak