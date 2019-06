അഗർത്തല: സ്വാതന്ത്ര്യംനേടി നൂറാംവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന 2047 വരെ രാജ്യത്തു ബി.ജെ.പി. ഭരണം തുടരുമെന്ന് പാർട്ടി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാം മാധവ്. കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലെ റെക്കോഡുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തകർക്കുമെന്നും ത്രിപുരയിൽ ഒരു റാലിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1950 മുതൽ 1977 വരെ തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. തുടർച്ചയുടെ ആ റെക്കോഡ് തകർക്കപ്പെടും. ദേശീയത ബി.ജെ.പി.യുടെ ഡി.എൻ.എ.യിലുള്ളതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ബി.ജെ.പി.യെന്നാൽ ദേശീയതയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കായി വോട്ടുചെയ്തതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2022 -ൽ പുതിയ ഇന്ത്യയായിരിക്കും കാണുക. വീടില്ലാത്തവരായും തൊഴിലില്ലാത്തവരായും അന്ന് ആരുമുണ്ടായിരിക്കില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറാംവാർഷികത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിനു മാതൃകയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

