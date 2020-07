മുംബൈ: സവിശേഷസാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നാൽ, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വിശാല താത്പര്യം മുൻനിർത്തി ശിവസേനയുമായി വീണ്ടും സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു. പാട്ടീലിന്റെ സൗഹൃദനീക്കത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളുടെ പരിഭ്രാന്തിയാണെന്ന് ശിവസേനാ മുഖപത്രമായ ‘സാമ്‌ന’ പരിഹസിച്ചു.

അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിച്ചു മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകാൻ പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർഥിച്ചതിനുപിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശിവസേനയ്ക്കുനേരെ സൗഹൃദഹസ്തം നീട്ടിയത്. ശിവസേനയുമായി സൗഹൃദം പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽപ്പോലും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ചാവില്ല മത്സരിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ ബി.ജെ.പി.യിൽനിന്നോ ശിവസേനയിൽനിന്നോ നിലവിൽ സഖ്യനിർദേശങ്ങൾ ഒന്നും മുന്നോട്ടുംവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് വിശദീകരിച്ചു. ശിവസേന സ്വാർഥരുടെയും തട്ടിപ്പുകാരുടെയും പാർട്ടിയാണെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ബി.ജെ.പി.ക്ക് എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ‘സാമ്‌ന’ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചോദിച്ചു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ നടക്കുന്ന ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളുടെ പരിഭ്രാന്തിയാണ് ഈ നിർദേശങ്ങളിൽ നിഴലിക്കുന്നത് എന്നു പരിഹസിച്ച ശിവസേന, ബി.ജെ.പി. നേതാക്കൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

