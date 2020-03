അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ.മാരുടെ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബി.ജെ.പി. മൂന്നാം സ്ഥാനാർഥിയെ രംഗത്തിറക്കി. ബി.ജെ.പി.യിലേക്ക് മാറിയ പഴയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നരഹരി അമീനാണ് പത്രികനൽകിയത്. ഇതോടെ ഒഴിവുള്ള നാലു സീറ്റുകളിലേക്ക് അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളായി.

അംഗബലമനുസരിച്ച് ബി.ജെ.പി.ക്കും കോൺഗ്രസിനും രണ്ടുവീതം സീറ്റുകളിലാണ് വിജയസാധ്യതയുള്ളത്. ഗുൽബർഗ സൊസൈറ്റി കൂട്ടക്കൊല കേസിൽ പ്രതികൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ അഭയ് ഭരദ്വാജ്, ആദിവാസി വനിതാ നേതാവ് റമീലാ ബാര എന്നിവരെയാണ് ബി.ജെ.പി. ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ശക്തിസിങ് ഗോഹിൽ, ഭരത് സിങ് സോളങ്കി എന്നിവർക്ക് സീറ്റുനൽകി. പത്രിക നൽകേണ്ട അവസാന ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച നാടകീയമായി നരഹരി അമീനെക്കൂടി ബി.ജെ.പി. രംഗത്തിറക്കുകയായിരുന്നു. 1994-95ൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഛബിൽദാസ് മേത്ത മന്ത്രിസഭയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബി.സി.സി.ഐ. വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഒക്കെയായിരുന്നു അമീൻ. പട്ടേലുമാർക്കിടയിൽ വേരുള്ള നേതാവാണദ്ദേഹം. 2012-ലാണ് ബി.ജെ.പി.യിലേക്ക് മാറിയത്.

ബി.ടി.പി.യുടെ രണ്ടും എൻ.സി.പി.യുടെ ഒന്നും വോട്ടുകൾക്കുപുറമേ നാലോ അഞ്ചോ കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകളുംകൂടി കിട്ടിയാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനാർഥിയെയും വിജയിപ്പിക്കാൻ ബി.ജെ.പി.ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിൻ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന ദേശീയ നേതാവ് രാജീവ് ശുക്ളയ്ക്ക് സീറ്റുനൽകുമെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹം. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് സീറ്റുനൽകുന്നതിനെതിരേ ഗുജറാത്തിലെ 20 എം.എൽ.എ.മാർ രംഗത്തുവന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി സോളങ്കിക്ക് അനുവദിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്നതോടെ എം.എൽ.എ.മാരെ കോൺഗ്രസ് സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്ക്് മാറ്റുമെന്നാണ് സൂചന. 2017-ൽ ബെംഗളൂരുവിലും 2019-ൽ ഗുജറാത്തിലെ തന്നെ അംബാജിയിലുമാണ് പാർട്ടി എം.എൽ.എ.മാരെ പാർപ്പിച്ചത്.

