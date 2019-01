ജബൽപുർ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജാതിരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുവെന്ന വിവാദപ്രസ്താവനയിൽ കുടുങ്ങി ഉത്തർപ്രദേശ് എം.എൽ.എ. രജ്‌വീർ സിങ് ദിലർ. അലിഗഢ് മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള എം.എൽ.എ.യായ രജ്‌വീർ, ജബൽപുരിലെ പൊതുപരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞതെന്നപേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

“നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെപ്പോലെ ഞാൻ ജാതിരാഷ്ട്രീയം കളിക്കില്ല. ആരാണ് ഹിന്ദുവെന്നും ആരാണ് മുസ്‌ലിമെന്നും നോക്കിയല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ബി.ജെ.പി.ക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്” -വീഡിയോയിലെ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ.

എന്നാൽ, തന്നെ മോശക്കാരനാക്കാൻ കൃത്രിമം നടത്തിയ വീഡിയോ എതിരാളികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് രജ്‌വീർ പ്രതികരിച്ചു.

BJP MLA from Aligarh, Rajveer Singh Diler on Tuesday said that “he doesn’t do caste politics like the Prime Minister”. pic.twitter.com/3CNJonr38d