റായ്‌പുർ: ഒന്നാംഘട്ട ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‌ രണ്ടുദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കേ ഛത്തീസ്ഢിലെ ദന്തേവാഡ ജില്ലയിൽ മാവോവാദികൾ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ബി.ജെ.പി. എം.എൽ.എ.യും നാല് അംഗരക്ഷകരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഛത്തീഗഢ് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഭീമ മാണ്ഡവി(40)ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബസ്തറിൽനിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി.യുടെ ഏക നിയമസഭാംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനപോലീസിന്റെ അകമ്പടിവാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുപേർക്ക് സ്ഫോടനത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

ബചേലിയിൽ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനുശേഷം കുവകൊണ്ടയിലേക്ക്‌ മടങ്ങുമ്പോൾ ശ്യാംഗിരി ഹിൽസിൽവെച്ച് വൈകീട്ട് നാലോടെയാണ് മാണ്ഡവിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനുനേരെ ഐ.ഇ.ഡി. ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആറുവാഹനങ്ങളാണ് വ്യൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിനുപിന്നാലെ മാവോവാദികൾ വെടിവെപ്പും നടത്തി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ച്‌ വെടിവെച്ചതോടെ അവർ പിൻവാങ്ങി. ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ റോഡിൽ വലിയ കുഴിയുണ്ടായി.

മാവോവാദി സ്വാധീനമേഖലയായ ബസ്തറിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എൺപതിനായിരത്തിലേറെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മാവോവാദികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനംചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കരുതെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പുനൽകിയിരുന്നു.

2013-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സുക്മയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മഹേന്ദ്ര കർമയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനുനേരെ മാവോവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 27 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. നന്ദ്‌കുമാർ പട്ടേൽ, വിദ്യ ചരൺ ശുക്ല എന്നിവരും ഈ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു. കർമയുടെ ഭാര്യ ദേവതി കർമയ്ക്കെതിരേ 2013-ൽ ഇവിടെ മത്സരിച്ചുതോറ്റയാളാണ് മാണ്ഡവി.

മാണ്ഡവി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനസർക്കാരിനോടും മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറോടും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകമ്മിഷൻ അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടി. മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഘേൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നിർത്തി തലസ്ഥാനമായ റായ്‌പുരിലേക്ക്‌ മടങ്ങി. ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു. ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും മാണ്ഡവിക്കും രക്തസാക്ഷികളായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽഗാന്ധിയും അനുശോചിച്ചു.

മൂന്നുഘട്ടങ്ങളായാണ് ഛത്തീസഗഢിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 18-നും 23-നുമാണ് രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങൾ.

