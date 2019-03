ലഖ്‌നൗ: ഗുജറാത്തിലെ രണ്ടു കൊള്ളക്കാരാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ തലപ്പത്തെന്നും ടീഷർട്ടും ചായക്കപ്പും വിൽക്കുന്ന പ്രചാർമന്ത്രിയാണ് (പരസ്യപ്രചാരണ മന്ത്രി) നരേന്ദ്രമോദിയെന്നും പരിഹസിച്ച ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി. നേതാവിനെ പാർട്ടി പുറത്താക്കി. ബി.ജെ.പി. വക്താവ് ഐ.പി. സിങ്ങിനെയാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാനാധ്യക്ഷന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആറുവർഷത്തേക്ക് പുറത്താക്കിയത്. ബി.ജെ.പി.യെ വിമർശിച്ചതിനൊപ്പം അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തും ഇദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

“നാം നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത രണ്ട് ഗുജറാത്തി കൊള്ളക്കാർ അഞ്ചുവർഷമായി ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെക്കാൾ ആറുമടങ്ങ് വലുതാണ് യു.പി.യുടേതെന്നിരിക്കേ, അവർ എന്തു വികസനം കൊണ്ടുവരാനാണ്.

നാം തിരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയെയാണോ, അതോ പ്രചാർ മന്ത്രിയെയാണോ? ടീഷർട്ടും ചായക്കപ്പും വിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചേർന്നതാണോ? ആശയത്തിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിലെത്തിയ പാർട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി. മിസ്ഡ് കോളിലൂടെയും ടീഷർട്ടുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തകരെ സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല” -എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സിങ്ങിന്റെ വിമർശം.

“ക്ഷമിക്കണം നരേന്ദ്രമോദിജീ, കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടി താങ്കളുടെ ചൗക്കീദാറായി (കാവൽക്കാരൻ) പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല”യെന്ന് പുറത്താക്കൽ വാർത്ത വന്നതിനുപിന്നാലെ സിങ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിനു പകരം തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞകൊല്ലം സിങ് അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

