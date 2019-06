മുംബൈ: ബിഹാർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുമായി മകൻ ബിനോയിക്കുള്ള ബന്ധവും അതിൽ ഒരാൺകുട്ടിയുണ്ടെന്ന കാര്യവും സി.പി.എം. സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനു അറിയാമായിരുന്നെന്ന് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തോടു സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർ ‘മാതൃഭൂമി’യോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യ മുംബൈയിലെത്തി തങ്ങളുമായി ഇടനിലക്കാർമുഖേന സംസാരിച്ചിരുന്നെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

“മുതിർന്ന നേതാവ് നീലോത്പൽ ബസുവഴി യുവതിയുടെ പരാതി സി.പി.എം. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കു നൽകിയിരുന്നു. ജനുവരിയിലാണു ഡൽഹിയിലെ സി.പി.എം. ആസ്ഥാനത്ത് പരാതി എത്തിച്ചത്. പൊളിറ്റ്് ബ്യൂറോ യോഗത്തിനെത്തിയ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. പരാതി നേരിട്ട്്് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കു ഹിന്ദിമാത്രമേ വശമുള്ളൂ. കോടിയേരിയോട് സംസാരിച്ചെന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമാണ്” -അവർ പറഞ്ഞു.

മൂന്നുതവണ യുവതി വക്കീൽ മുഖേന അയച്ച കത്ത്്് കോടിയേരി താമസിക്കുന്ന എ.കെ.ജി. സെന്ററിലെ അപ്പാർട്ട്്്‌മെന്റ് മേൽവിലാസത്തിലാണ്‌ കൈപ്പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലെന്ന പ്രസ്താവനയിൽ കഴമ്പില്ല. വക്കീൽ നോട്ടീസ് കിട്ടിയതിനെത്തുടർന്നാണ് കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യ വിനോദിനി പ്രശ്നംതീർക്കാൻ ഏപ്രിലിൽ മുംബൈയിലെത്തിയത്. മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യ ലോ എൽ.എൽ.പി. എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽവെച്ച്്്് ഇടനിലക്കാരനുമായി സംസാരിക്കുകയും യുവതിയെ കാണുകയുമുണ്ടായി-ബന്ധുക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടു.

പിന്നീട്, കേരളത്തിൽ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞശേഷം മുംബൈയിലെത്തിയ ബിനോയ് കോടിയേരി, യുവതിയും കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചു. ഈ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് -കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന യുവതി ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരേ ബലാത്സംഗത്തിനും വഞ്ചനയ്ക്കും പരാതി നൽകിയത്. ശനിയാഴ്ച യുവതി ഓഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വിശദമായ മൊഴിനൽകി. ബിനോയ്് ഒളിവിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുംബൈയിലെ കോടതി വിധിപറയും.

