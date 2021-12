ന്യൂഡൽഹി: സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം 18-ൽനിന്ന് 21 ആക്കാനുള്ള ബിൽ പാർലമെന്റിന്റെ നടപ്പുസമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

ബില്ലിന് കഴിഞ്ഞദിവസം മന്ത്രിസഭ അനുമതിനൽകി. സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനപ്രസംഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നാലംഗസമിതി വിഷയം പ്രത്യേകമായി പഠിച്ച് നിതി ആയോഗിന് ശുപാർശനൽകി. സമതാപാർട്ടി മുൻ അധ്യക്ഷ ജയാ ജെയ്റ്റ്‌ലി അധ്യക്ഷയായ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് മന്ത്രിസഭ ബില്ലിന് അനുമതിനൽകിയത്.

സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട്, 2006-ലെ ബാലവിവാഹ നിരോധനനിയമം, 1955-ലെ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് എന്നിവ ഇതിനായി ഭേദഗതിചെയ്യും. ഈ മൂന്നുനിയമത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 18-ഉം പുരുഷന്മാർക്ക് 21-ഉം ആണ് ചുരുങ്ങിയ വിവാഹപ്രായം. സ്ത്രീകളുടെ ചുരുങ്ങിയ വിവാഹപ്രായം 15-ൽനിന്ന് 18 ആക്കിയത് 1978-ലായിരുന്നു.

പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കൂടുതലവസരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കാൻ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉന്നതസമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വനിത-ശിശു ക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിനുകീഴിൽ രൂപവത്കരിച്ച സമിതിയിൽ നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ.പോൾ, ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, നിയമ സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലൈംഗികവിദ്യാഭ്യാസം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതടക്കം ഒട്ടേറെ ശുപാർശകൾ സമിതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

