: ബിഹാറിലെ മുസഫർപുരിൽ മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ചു കുട്ടികൾ വ്യാപകമായി മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടുന്നു. മുസഫർപുരിൽ കുട്ടികൾക്കായി ‍100 കിടക്കകളുള്ള തീവ്രപരിചരണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ വർധൻ പറഞ്ഞു. മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഡൽഹി എയിംസിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

രോഗം ബാധിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 167 കുട്ടികൾ മരിച്ചെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. സ്ഥിതിഗതികൾ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ദിവസവും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷവർധൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസഫർപുരിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ 84 കുട്ടികൾ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇതിൽ നാലുകുട്ടികളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാധീനമാകുന്നതുവരെ കേന്ദ്രമയച്ച വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം അവിടെ തുടരുമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രോഗകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജൂലായ് ആദ്യവാരം എയിംസ് സംഘം പഠനം ആരംഭിക്കും. ഒരു മാസം മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരിൽ പഠനം നടത്തുമെന്ന് ചൈൽഡ് ന്യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ഷെഫാലി ഗുലാട്ടി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീനിയർ ഡോക്ടർ ഭീംസെൻ കുമാറിനെ സർക്കാർ ഞായറാഴ്ച സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മരിച്ച കുട്ടികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്‌ നാലുലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പട്‌നയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞദിവസം മെഡിക്കൽകോളേജിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവ മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ചു മരിച്ച കുട്ടികളുടേതാണെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. മുസഫർപുർ അനാഥാലയത്തിൽനിന്നു കാണാതായ പെൺകുട്ടികളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളാകാം ഇവയെന്ന് ആർ.ജെ.ഡി. നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രഘുവംശപ്രസാദ് സിങ് ആരോപിച്ചു. അനാഥാലയത്തിലെ 11 പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണം നിതീഷ് സർക്കാരിനെതിരേ നിലനിൽക്കെയാണ് ആർ.ജെ.ഡി.യുടെ ആക്ഷേപം.

