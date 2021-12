മുംബൈ: ഭീമ കൊറേഗാവ് കേസിൽ വിചാരണകാത്ത് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ റോണ വിൽസന്റെ ഫോണിൽ പെഗാസസ് ചാര സോഫ്റ്റ്‌വേർ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ കേസിലെ കുറ്റാരോപിതർക്കെതിരേ അന്വേഷണഏജൻസികൾ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾ കംപ്യൂട്ടർ ഭേദകരുടെ സൃഷ്ടിയാണന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആർസനൽ കൺസൾട്ടിങ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് പെഗാസസ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മലയാളിയായ റോണ വിൽസൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഐ ഫോണിന്റെ പകർപ്പാണ് മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഫൊറൻസിക് സ്ഥാപനമായ ആർസനനിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയത്. ഫോണിൽ പെഗാസസ് സ്പൈവേർ നുഴഞ്ഞുകയറിയതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവു ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആംനസ്റ്റിയുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചാണ് റോണവിൽസന്റെ അഭിഭാഷകർ മുഖേന ഫോണിന്റെ പകർപ്പ് ഡിജിറ്റൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്.

ഭീമ കൊറേഗാവ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരുനൂറാം വാർഷികത്തിൽ 2018 ജനുവരി ഒന്നിന് പുണെയ്ക്കടുത്ത് കൊറേഗാവിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുമായും അതിനു മുന്നോടിയായി നടന്ന എൽഗാർ പരിഷദ് എന്ന ദളിത് സംഗമവുമായും മാവോവാദി സംഘടനകളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നാരോപിച്ചാണ് റോണവിൽസൺ ഉൾപ്പെടെ 16 മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റുചെയ്ത് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് ജയിലിലിട്ടത്. റോണ വിൽസന്റെ ഫോണിൽനിന്നും ലാപ്‌ടോപ്പിൽനിന്നും കണ്ടെത്തിയ 13 കത്തുകളാണ് ഇവർക്കെതിരായ തെളിവുകളായി ഹാജരാക്കിയത്.

അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെടുംമുമ്പ് റോണ വിൽസന്റെ ഫോണും ലാപ്‌ടോപ്പും സൈബർ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായതായും സൈബർ ചാരന്മാരാണ് ലാപ് ടോപ്പിൽ രേഖകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്നും ആഴ്‌സനൽ നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപയോഗിച്ചത് ഇസ്രയേലി സോഫ്റ്റ്‌വേർ കമ്പനിയായ എൻ.എസ്.ഒ. നിർമിക്കുന്ന പെഗാസസ് ആണെന്ന സൂചനയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത്.

പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോണ വിൽസന്റെ മോചനത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്‌സിങ് അറിയിച്ചു. ആഴ്‌സനിലിന്റെ പഴയ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് റോണ വിൽസൺ നേരത്തേ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് വിശ്വാസ്യതയോ നിയമസാധുതയോ ഇല്ലെന്ന നിലപാടാണ് അന്വേഷണഏജൻസികൾ സ്വീകരിച്ചത്.

