ന്യൂഡൽഹി: ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിനായ കോവാക്സിന്റ‍െ പരീക്ഷണം 12 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളിൽ നടത്താൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ അനുമതി നൽകി. രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണം സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമെന്ന് കണ്ടതിനെത്തുടർന്നാണിത്.

സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡിനൊപ്പം കോവാക്സിനും കഴിഞ്ഞദിവസം ഇന്ത്യയിൽ അനുമതിനൽകിയത് വിവാദമായിരുന്നു. പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാവാത്ത കോവാക്സിന് അനുമതി നൽകിയതിനെതിരേ ശശി തരൂർ എം.പി. ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു.

