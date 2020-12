ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭാരത് ബയോടെക് വീണ്ടും ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ(സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ.) സമീപിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കോവാക്സിൻ എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത്.

നേരത്തേ ഡിസംബർ ഏഴിന് വാക്സിന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതിതേടി കമ്പനി സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ.യ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. പരീക്ഷണത്തിൻറെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിനൊപ്പം സമർപ്പിച്ചത്.

നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുെട ഫലങ്ങൾകൂടി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ.യിലെ വിദഗ്‌ധരുടെ പാനൽ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് പുതിയ അപേക്ഷ.

ഭാരത് ബയോടെകിനുപുറമേ ആസ്ട്രസെനേക, ഫൈസർ വാക്സിനുകളും അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: bharat biotech again applied for emergency use of covid vaccine