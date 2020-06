ന്യൂഡൽഹി: വിമാനയാത്രയ്ക്കു മുൻപ് പൈലറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും കോവിഡ്-19 പരിശോധനഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നത് എയർ ഇന്ത്യ നിർബന്ധമാക്കി. ശനിയാഴ്ച പൈലറ്റിന്റെ പരിശോധനഫലം പോസിറ്റീവായതിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് മോസ്കോയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തിരികെ വിളിക്കേണ്ടിവന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം.

ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ പരിശോധനഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആർ.എസ്. സന്ധു പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കി. ജീവനക്കാരിൽ രോഗവ്യാപനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായാണ് തീരുമാനം.

വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7.15-ന് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച വിമാനം ഉസ്ബെക്കിസ്താന്റെ വ്യോമമേഖലയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പൈലറ്റിനു കോവിഡുണ്ടെന്നുള്ള പരിശോധനഫലം എത്തിയത്. തുടർന്ന്, വിമാനം തിരിച്ചുവിളിക്കേണ്ടി വന്നു. വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30-ന് ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. രോഗബാധിതനായ പൈലറ്റുൾപ്പെടെ വിമാനത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും സമ്പർക്കവിലക്കിലാക്കി. പരിശോധനയിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതാണു സംഭവത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു വിമാനം മോസ്കോയിലേക്കു ഞായറാഴ്ച പുറപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Before leaving, employees should be Coanformed that covid negative - Air India