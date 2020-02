ന്യൂഡൽഹി: ഏഴു നഗരങ്ങളിൽ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും ശുചീകരണത്തിനുമുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി 339 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഇവയെ അന്തരീക്ഷവായു മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രാന്റിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

കേരളത്തിൽ വായുമലിനീകരണമില്ലെന്ന നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 15-ാം ധനകാര്യകമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ. കോയമ്പത്തൂരിനെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പത്തുലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള മറ്റെല്ലാ നഗരങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ടുവകയിലും ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷവായു മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതി 10 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ബജറ്റു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനായി 4400 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴുനഗരങ്ങളും അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ നഗരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന് 15,323 കോടിയുടെ ഗ്രാന്റ്

*റവന്യൂ കമ്മി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗ്രാന്റായി കേരളത്തിന് ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ 15,323 കോടി രൂപ അനുവദിക്കും. റവന്യൂ കമ്മി ഉയർന്നതായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വകയിലുള്ള സഹായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിനാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

*ഹിമാചൽപ്രദേശിന് 11,431 കോടിയും പഞ്ചാബിന് 7659 കോടിയും അസമിന് 7579 കോടിയും തമിഴ്‌നാടിന് 4025 കോടിയും ലഭിക്കും.

തദ്ദേശസ്ഥാപന ഗ്രാന്റ്

*ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ-1628 കോടി രൂപ

* മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ-784 കോടി

(ഇതിൽ 339 കോടി പത്തുലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾക്കും 445 കോടി അതിൽതാഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കും).

പോഷകാഹാര ഗ്രാന്റ്-101 കോടി (അങ്കണവാടികളിലെ കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ തുടങ്ങി 11,19,843 പേരാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ.

ദുരന്തനിവാരണം-419 കോടി(കേന്ദ്രവിഹിതം 314 കോടിയും സംസ്ഥാനവിഹിതം 105 കോടിയും).

കണ്ണൂർ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡിന് 4798 കോടി രൂപ.

