ഷോപിയാൻ: രണ്ടുവയസ്സുള്ള റോഷിന് പട്ടാളത്തിൽ ഔദ്യോഗികചുമതലയാണ്. ജമ്മുകശ്മീരിലെ 44 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിലാണ് ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ നായയുടെ ജോലി. ദിവസം മുഴുവൻ നീളുന്ന റോന്തുചുറ്റലുകളും കഠിനമായ മറ്റ് ചുമതലകളും കഴിഞ്ഞ് തളർന്നെത്തുന്ന ’സഹപ്രവർത്തകരാ’യ പട്ടാളക്കാരെ ഓടിയും ചാടിയും കുസൃതികളൊപ്പിച്ചും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പണികൂടിയുണ്ട് റോഷിന്. ഈ ചുമതല തീർത്തും അനൗദ്യോഗികം.

പട്ടാളക്കാർക്ക് മാനസികോല്ലാസവും ഊർജവും പകരാൻ മിടുക്കരായ റോഷിനെക്കൂടാതെ അഞ്ചംഗ ശ്വാനപ്പടകൂടിയുണ്ട്. തപിയും ക്ലൈഡുമാണ് ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ. തെക്കൻ കശ്മീരിലെ സംഘർഷബാധിതമേഖലകളായ പുൽവാമയിലെ ലാസ്സിപുര, ഷോപിയാനിലെ ഇമാം സാഹിബ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റോഷിനും തപിക്കും ക്ലൈഡിനും ചുമതല. സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം മണത്ത് കണ്ടെത്തുക, അക്രമകാരികളെ പേടിപ്പിച്ചോടിക്കുക, രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്ന ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ചുമതലകൾ.

ശത്രുപാളയത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കാനും ഭീകരവിരുദ്ധദൗത്യത്തിലും ശ്വാനസംഘം വഹിക്കുന്നത് സുപ്രധാനപങ്കാണെന്ന് 44 ആർ. ആറിന്റെ തലവനായ കേണൽ എ.കെ. സിങ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാസൈനികർ ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടിവരുമായിരുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ശ്വാനപ്പടയുടെ അവസരോചിത ഇടപെടലിലൂടെ തരണംചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവുസമയം സൈനികരിലേറെയും ഈ നായകൾക്കൊപ്പം ചെലവിടാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ശ്വാനപ്പടയിലെ ’സെലിബ്രിറ്റി’കളിൽ ഒരാളാണ് റോഷ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവർഷം ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നിടത്തുനിന്ന് ഒന്നരക്കിലോമീറ്റർ മാറി ഒളിച്ചിരുന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹീദീൻ ഭീകരനെ പിടിക്കാൻ സഹായിച്ചത് റോഷാണ്. മികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ച റോഷിന് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവുമെന്ന ബോധ്യമുള്ളതിനാലാണ് ദൗത്യത്തിൽ നിയോഗിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ കരസേനാദിനത്തിൽ നോർത്തേൺ ആർമി മേധാവിയിൽനിന്ന് അഭിനന്ദനകാർഡും റോഷ് സ്വന്തമാക്കി.

