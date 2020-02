ന്യൂഡൽഹി: കോടതിക്കുവെളിയിൽ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കുന്ന നിയമനിർമാണം നടത്തേണ്ട സമയമായെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ. ഇതുവഴി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ആഗോളീകരണകാലത്തെ മധ്യസ്ഥത’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാണിജ്യകേസുകളിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോടതിയിലെത്തുംമുമ്പ് കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള നിയമനിർമാണം നടത്തുന്നതിലൂടെ കക്ഷികൾക്കും കോടതികൾക്കും കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം പരിഹരിക്കാനാകും. നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങളും അപേക്ഷകളും ഹർജികളുമെല്ലാമടങ്ങിയ നിയമസംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫലം മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ലഭിക്കും. ഇതിന് നിയമപ്രാബല്യം നല്കുന്നവിധം നിയമനിർമാണത്തിന് സമയമായി -ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Arbitration not meant to mirror litigation, says CJI SA Bobde