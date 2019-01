ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ 23-കാരിയായ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി സന്ദേശം. ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് അജ്ഞാതവ്യക്തിയിൽനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.

ഇതേത്തുടർന്ന് കെജ്‌രിവാളിന്റെ മകളായ ഹർഷിത കെജ്‌രിവാളിന് ഡൽഹി പോലീസ് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. ‘നിങ്ങളുടെ മകളെ ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. മകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യൂ’ -എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് എത്തിയ സന്ദേശം. സംഭവത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പരാതിനൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സൈബർ സെൽ അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു. സന്ദേശം അയച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഹർഷിതയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പേഴ്സണൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥയെയാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് താരതമ്യേന അകന്നുനിൽക്കുന്നതാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പതിവ്. എന്നാൽ, 2014-ൽ ഐ.ഐ.ടി. പ്രവേശനപ്പരീക്ഷ വിജയിച്ചതോടെ ഹർഷിത മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഐ.ഐ.ടി. കാമ്പസിൽനിന്ന് മകൾ വീട്ടിലേക്കുവരുന്ന സമയം ഏറെ മാനസികസമ്മർദത്തിന് ഇടയാക്കാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു കെജ്‌രിവാൾ ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. വീട്ടിൽനിന്ന് അല്പം അകലെയാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്നതാണ് സമ്മർദത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. കെജ്‌രിവാളിനുനേരെയും പലതവണ ഭീഷണികൾ ഉയർന്നതാണ്. 2018 നവംബറിൽ ഡൽഹി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽവെച്ച് മുളകുപൊടിയുമായി ഒരാൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിലത്തേത്. ഇതേത്തുടർന്ന് കനത്തസുരക്ഷയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്‌ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: aravind kejriwal gets email threat that says will kidnap his daughter