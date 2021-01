പുണെ: ഓക്സ്‌ഫഡ് സർവകലാശാലയുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനുപുറമേ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി പുറത്തിറക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുംവലിയ വാക്സിൻ നിർമാതാക്കളായ പുണെയിലെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ.

അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ നോവാവാക്സുമായി സഹകരിച്ച്‌ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ കോവിഡ് വാക്സിനായ കോവോവാക്സ് ജൂൺ മാസത്തോടെ വിപണിയിലെത്തിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി.ഇ.ഒ. അദർ പൂനാവാല പറഞ്ഞു.

നോവാവാക്സിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിൻ അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ 89.3 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി കാണിച്ചിരുന്നു. വാക്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശികപരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നോവാവാക്സുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്ന വാക്സിന്റെ ക്ലിനിക്കൽപരീക്ഷണങ്ങൾ മികച്ച ഫലപ്രാപ്തി കാണിച്ചുവെന്നും ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദർ പൂനാവാല പറഞ്ഞു.

